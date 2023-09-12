دورات تدريبية مجانية لشباب الإسماعيلية على مهن تحتاجها سوق العمل

أعلنت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بدأت في برنامجين تدريبيين بالمجان على مهنتين من المهن التي تحتاجها سوق العمل وهى: التبريد والتكييف، والخياطة والتفصيل لعدد 50 متدرب، ومدة التدريب شهرين بمعدل 5 ساعات يوميًا، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي تتطلبها سوق العمل بالمحافظات لتأهيلهم وإصقالهم بالمهارات للالتحاق بفرصة عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم تساهم في الحد من معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة.

توفير وسيلة مواصلات من وإلى التدريب يوميًا

وقال محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، إن البرامج التدريبية المجانية التي تقدمها المديرية للشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، ومن سن 18 إلى 45 سنة بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة وحقيقية داخل منشآت القطاع الخاص، كما أن التدريب يتميز بتوفير وسيلة مواصلات من وإلى التدريب يوميًا، وزى موحد لكل متدرب، وشهادة معتمدة من الوزارة بإتمام التدريب تؤهل الشباب للعمل في منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء فترات التدريب المهني.