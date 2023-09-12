أكتوبر المقبل.. مشروع مترو الإسكندرية يخرج إلى النور

تشهد محافظة الاسكندرية اكتوبر المقبل البدء بمشروع إنشاء مترو الإسكندرية الجديد، وذلك عقب توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية والأنظمة لمترو الإسكندرية (أبوقير – محطة مصر)، بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف «أوراسكوم للإنشاءات – كولاس ريل الفرنسية» بقيادة أوراسكوم للإنشاءات، الحياة من جديد، وأحيا الأمل لجموع السكندريين بخروج المشروع للنور رسميًا.

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المشروع كان حلمًا يراود السكندريين لأكثر من 27 عامًا، وبات حقيقة وواقع يسهم في تغيير وجه الحياة تمامًا في المدينة الساحلية؛ باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية للمخطط العام لمنظومة النقل الجماعى، لافتًا إلى أنه سيكون هناك مردودًا سريعًا للمشروع على المواطن، خصوصا أن المحافظة تعمل على خلق منظومة متكاملة للنقل الجماعي للحد من التكدس المرورى، لتصبح وسائل نقل جماعية سريعة حضارية تناسب القيمة التاريخية للإسكندرية، بالإضافة إلى استغلال المسارات العلوية للمشروعات لخلق محاور طولية وعرضية للربط بين طريق الكورنيش وطريق الحرية ومحور المحمودية.

وعن مراحل المشروع، أشار المحافظ، إلى أنه مقسم لمرحلتين رئيسيتين، الأولى تتضمن الاعتماد على مسار خط سكة حديد أبوقير الحالي في المسافة من أبوقير إلى محطة مصر بطول نحو 22 كيلومترًا، وتشمل 18 محطة منها سطحية وعلوية، هي (أبوقير، وطوسون، والمعمورة، والصلاح، والمنتزه، والمندرة، والعصافرة، وميامى، وسيدى بشر، وفيكتوريا، والسوق، والظاهرية، وسيدى جابر، وسبورتنج، والحضرة، وغبريال، وباب شرق، ومحطة مصر)، إضافة إلى ورشة عمرة القطارات، وتبلغ سرعة القطارات 80 كيلومترًا في الساعة، والمرحلة الثانية، ستكون للربط بين هذه المشروعات بمسار يصل إلى مدينة برج العرب الجديدة ويمر على التجمعات السكانية الحالية، مثل بشائر الخير ومناطق العجمى وصولاً إلى برج العرب ليلتقى مع القطار السريع «العلمين- العاصمة الإدارية»، لتحقيق تناغم متكامل بين وسائل النقل الجماعى المختلفة.

قالت النائبة سوسن حافظ عضو مجلس النواب »، أن مترو الإسكندرية الجديد يشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية ليربط المدينة العريقة من شرقها إلى غربها، ويخفف الحمل عن شبكة الطرق العامة بالمدينة، ويوفر من احتياجات المحافظة من المواد البترولية والغاز المستخدمة في السيارات والأتوبيسات، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة كأحد وسائل النقل النظيفة، حيث يعمل بالطاقة الكهربائية ليصبح أحد أهم مشروعات النقل الخدمي.

اضافت عضو مجلس النواب ً إلى أن الإسكندرية على موعد مع أحد أهم المشروعات القومية التي ستطرق باب المحافظة، والتي غابت عنها تلك المشروعات لسنوات طويلة، حتي أعطت القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الضوء الأخضر لتنفيذ واحدة من أهم المشروعات القومية التنموية والخدمية على أرض الإسكندرية والتي سيذكرها التاريخ وتجني ثمارها الجيل الحالي والأجيال القادمة.