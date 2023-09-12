العمل تنظم ندوة للتوعية بـ"دور المرأة في الأسرة والمجتمع" بدمياط

نظمت مديرية العمل بمحافظة دمياط، ندوة توعوية بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببورسعيد فرع دمياط، حول "دور المرأة في الأسرة والمجتمع وأهمية تمكين المرأة ومساعدتها فى اتخاذ القرار وتطوير شخصيتها " بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان، والتنويه عن المبادرات الرئاسية وأهمية تلقى الخدمة بها وعمل الفحص الذاتي للثدى والمتابعة فى الوحدات والمراكز الصحية.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالتأكيد على دور المرأة في عمليات التنمية وأهمية تمكينها اقتصاديًا والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير المبادرات الخاصة بالحفاظ على صحتها لتقوم بدورها في زيادة الإنتاج .

وقالت منى الأطروش مدير مديرية العمل بدمياط، إن الندوة تضمنت عدة موضوعات تختص بـ: فوائد تنظيم الأسرة للام والمولود والأسرة، وأهمية المباعدة بين الولادات، ووسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى وإمكانية تركيب اللولب بعد الولادة القيصرية مباشرة، والفرق بين الأعراض الجانبية للوسيلة والمضاعفات، وأهمية استشارة الطبيب قبل استخدام أي وسيلة، وكذلك دور المرأة في الأسرة والمجتمع وأهمية تمكين المرأة ومساعدتها فى إتخاذ القرار وتطوير شخصيتها.