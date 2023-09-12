طالب بطب سوهاج يحصل على المركز الثالت في مسابقة المراسل التلفزيوني

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، حصد الطالب عبدالرحمن صابر محمد عواجه بالفرقة السادسة بكلية الطب البشري، على المركز الثالت في مسابقة المراسل التلفزيوني على مستوي الجامعات المصرية المشاركة باسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر المقام بجامعة حلوان، والذي يتنافس به 48 جامعة حكومية وخاصه واهلية وتكنولوجية. تحت شعار "الجمهورية الجديدة… حلم وطن".

وأوضحت انتصار أبو الدهب مدير النشاط الثقافي والفني بإدارة رعاية الشباب المركزية، أن الطالب قدم خلال المسابقة تقرير تلفزيوني مصور عن أول ورشة تدريبية تنظمها جامعة سوهاج لتأهيل الأطباء للتعامل مع الصم وضعاف السمع مدته ثلاث دقائق، موضحة أن مسابقة المراسل التلفزيوني.

تأتي ذلك ضمن مسابقات النشاط الثقافي المشاركة في فعاليات الاسبوع، والتي تضمنت مسابقات الشعر العامي الفصحى، والقصة القصيرة، ودوري المعلومات، والقرآن الكريم، والحديث الشريف والإنشاد الديني.