بسبب غزو عاصفة دانيال عودة ارتداء الكمامة بالإسكندرية

تعرضت محافظة الإسكندرية، صباح الثلاثاء، لليوم الثانى على التوالى لموجة من الطقس المتقلب، يصاحبها رياح محملة بالغبار والاتربة،،تزامنا مع العاصفة دنيال. ، كانت قد ضربت العاصفة الترابية دانيال القادمة من ليبيا مدينة الإسكندرية بطقسها السيئ، حيث غطت المدينة الأتربة التي تسببت في حجب وصعوبة الرؤية لدى قائدي السيارات ومستقليها، كما تكاثفت السحب وحجبت وصول الشمس خلال ساعات النهار، صاحبها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، مما دفع المواطنين لارتداء الكمامات الطبية خلال تحركهم بالشوارع في محاولة للحد من استنشاق الأتربة العالقة بالجو.

وكشفت هيئة الارصاد الجوية، عن توقعاتها أن تتأثر البلاد ببقايا العاصفة دانيال، بداية من الأمس حتى الخميس، مؤكدة أن الأجواء ستعود لطبيعتها بداية من يوم الخميس القادم.

ووفقًا لتقارير الأرصاد الجوية، تشهد الاسكندرية،طقس حار على جميع الانحاء وتتراوح درجات الحرارة بين ٣٣ درجة مئوية للكبرى و٢٥ درجة مئوية للصغرى،وتقلبات جوية تتمثل في نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 40 -50 كم/ ساعة تكون مثيرة للرمال والأتربة،وتشير الخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية،لهطول أمطار أمطارا خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة.

وفى سياق متصل أجرى اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية،جولة ميدانية تفقد خلالها تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للتأكد من جاهزيتها بمناطق المنتزة أول وثان وشرق ووسط.

وأشار «نافع» إلى رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.وإعلان حالة الطوارئ وإيقاف الأجازات والراحات وتكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة بداية من الشنايش والمطابق حتي بيارات محطات الرفع والمعالجة،

وشدد«نافع» على جميع العاملين بضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار.مع استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطن