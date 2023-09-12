ندوات مجتمعية بكنيسة الأنبا انطونيوس ومديرية الأوقاف بالسويس

نظم فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالسويس برئاسة د.اسلام الفقي، سلسلة ندوات مجتمعية بعنوان "دور معايير GAHAR في ضمان سلامة المرضى بالمنظومة الجديدة"، بكنيسة الانبا انطونيوس، ومقر مديرية الأوقاف، بالسويس، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الهيئة، ووحدة السكان بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بضرورة نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية، وتوعية واعلام المجتمع بمستوي جودة الخدمات والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ودور الهيئة واختصاصاتها.

تناولت الندوات التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل واختصاصات هيئاتها الثلاث (هيئة التأمين الصحي الشامل، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية)، ودور المنظومة الجديدة في توفير رعاية صحية متكاملة تشمل جميع المواطنين وجميع مقدمي الخدمات الصحية بمختلف القطاعات، وتهدف إلى التحسين المستمر في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى استعراض معايير الرعاية المتمركزة حول المريض والصادرة عن GAHAR، والتي تؤكد على راحة المريض وحماية متعلقاته، وخصوصيته، والاستجابة إلى آراء المرضى وأسرهم.

أكد فريق الفرع، أن التأمين الشامل نظام تكافلي يقوم بتوفير الرعاية الصحية لجميع أفراد الأسرة وللمواطنين محدودي الدخل، فضلا عن تقديمه لحزمة متنوعة من الخدمات الصحية والتي تشمل جميع الأمراض وهو ما يختلف مع الأنظمة التأمينية الأخرى.

جانب من الندوة

كما استعرض فريق فرع الهيئة بالسويس، دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في اصدار معايير الجودة الوطنية والمعتمدة من منظمة الاسكوا الدولية وتطبيقها بالمنشآت الصحية الراغبة في الانضمام للمنظومة الجديدة لضمان أعلى مستويات الجودة الصحية والتي تضاهي مثيلاتها عالميا، فضلاً عن الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة لضمان استدامة جودة الخدمات الصحية ورضا المنتفعين بالمنظومة.

وأوضح فريق فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، كيفية تسجيل المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل ونسب الاشتراكات، وشرح ألية عمل المنظومة والتي تقوم على نظام الإحالة حيث يقوم طبيب الأسرة بتشخيص حالة المريض وتوجيهه، وأن من حق المريض اختيار مقدم الخدمة المناسب له .

وبنهاية الندوة، تم فتح مناقشات مع الحضور والرد على الأسئلة والاستفسارات بشأن التأمين الشامل والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعين بالمنظومة.

أشرف على تنفيذ الندوة، د.حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة، د.سعيد محمود، مستشار الهيئة لشئون الفروع