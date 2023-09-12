الثوم بـ 30 جنيهًا.. أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور
شهدت الخضراوات في سوق العبور، استقرارًا ملحوظًا في الأسعار، إذ يتراوح سعر الطماطم بالجملة من 8 لـ 11 جنيهًا، والبصل من 15 لـ 19 جنيهًا.
تنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الخضراوات في سوق العبور.
أسعار الخضراوات:
كيلو الطماطم:- من 8 لـ 11 جنيهًا.
كيلو البطاطس:- من 9 لـ 13 جنيهًا.
كيلو البصل:- من 15 لـ 19 جنيهًا.
كيلو الكوسة:- من 9 لـ 13 جنيهًا.
كيلو الفاصوليا:- من 22 لـ 28 جنيهًا.
كيلو الباذنجان البلدي:- من 2.5 لـ 4.5 جنيه.
كيلو الباذنجان الرومي:- من 2 لـ 4.5 جنيه.
كيلو الباذنجان الأبيض:- من 3 لـ 5 جنيهات.
كيلو الفلفل الرومي البلدي:- من 7 لـ 11 جنيهًا.
كيلو الفلفل الحامي البلدي:- من 7 لـ 12 جنيهًا.
كيلو الفلفل الألوان:- من 20 لـ 34 جنيهًا.
كيلو الملوخية:- من 3 لـ 5 جنيهات.
كيلو الخيار الصوب:- من 8 لـ 12 جنيهًا.
كيلو الخيار البلدي:- من 7 لـ 10 جنيهات.
كيلو البامية:- من 29 لـ 35 جنيهًا.
كيلو القلقاس:- من 5 لـ 9 جنيهات.
كيلو البطاطا:- من 4 لـ 6 جنيهات.
كيلو الثوم:- من 24 لـ 30 جنيهًا.
كيلو اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.
كيلو البنجر:- من 3 لـ 5 جنيهات.
الخس الكابوتشي:- من 3 لـ 5 جنيهات.
كيلو الزيتون التفاحي:- من 20 لـ 30 جنيهًا.
كيلو الزيتون العزيزي:- من 20 لـ 30 جنيهًا.
البروكلي:- من 5 لـ 8 جنيهات.