الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الثوم بـ 30 جنيهًا.. أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

اسعار الخضروات
اسعار الخضروات

شهدت الخضراوات في سوق العبور، استقرارًا ملحوظًا في الأسعار، إذ يتراوح سعر الطماطم بالجملة من 8 لـ 11 جنيهًا، والبصل من 15 لـ 19 جنيهًا.

 تنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الخضراوات في سوق العبور.

أسعار الخضراوات:

كيلو الطماطم:- من 8 لـ 11 جنيهًا.

كيلو البطاطس:- من 9 لـ 13 جنيهًا.

كيلو البصل:- من 15 لـ 19 جنيهًا.

كيلو الكوسة:- من 9 لـ 13 جنيهًا.

كيلو الفاصوليا:- من 22 لـ 28 جنيهًا.

كيلو الباذنجان البلدي:- من 2.5 لـ 4.5 جنيه.

كيلو الباذنجان الرومي:- من 2 لـ 4.5 جنيه.

كيلو الباذنجان الأبيض:- من 3 لـ 5 جنيهات.

كيلو الفلفل الرومي البلدي:- من 7 لـ 11 جنيهًا.

كيلو الفلفل الحامي البلدي:- من 7 لـ 12 جنيهًا.

كيلو الفلفل الألوان:- من 20 لـ 34 جنيهًا.

كيلو الملوخية:- من 3 لـ 5 جنيهات.

كيلو الخيار الصوب:- من 8 لـ 12 جنيهًا.

كيلو الخيار البلدي:- من 7 لـ 10 جنيهات.

كيلو البامية:- من 29 لـ 35 جنيهًا.

كيلو القلقاس:- من 5 لـ 9 جنيهات.

كيلو البطاطا:- من 4 لـ 6 جنيهات.

كيلو الثوم:- من 24 لـ 30 جنيهًا.

كيلو اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

كيلو البنجر:- من 3 لـ 5 جنيهات.

الخس الكابوتشي:- من 3 لـ 5 جنيهات.

كيلو الزيتون التفاحي:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

كيلو الزيتون العزيزي:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

البروكلي:- من 5 لـ 8 جنيهات.

الجريدة الورقية