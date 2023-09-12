الخبير السياحى حسام الشاعر رئيساً شرفيا لمهرجان الغردقة لسينما الشباب

قررت اللجنة العليا لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، اختيار الخبير السياحى حسام الشاعر رئيس شرفي للمهرجان فى دورته الأولى التي تقام خلال الفترة من 21وحتى 26 سبتمبر الجارى تحت رئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسى.

وأكدت اللجنة أن إختيار "الشاعر " يأتى فى إطار ترسيخ فكرة الدمج بين السياحة والأحداث الفنية المهمة وفى مقدمتها المهرجانات السينمائية .



وأشارت إلى أن "الشاعر" يحظى بخبرة سياحية كبيرة أهلته ليكون من القلائل المؤثرين فى هذا المجال كما أنه شارك فى تنظيم وإستضافة العديد من الأحداث والمهرجانات الدولية التى إقيمت بمدينة الغردقة .

من جانبه قال الخبير السياحي حسام الشاعر، إنه يسعى من خلال رئاسته الشرفية للمهرجان إلى الإسهام فى الترويج الفنى وخاصة السينمائى لمدينة الغردقة والتى تعد حاليا واحدة من أهم المقاصد السياحية وتتمتع بالكثير من الأماكن الطبيعية التي يمكن إستغلالها في الأفلام السينمائية بكافة ألوانها .



وأضاف أن صناع السينما فى العالم يدركون جيدا أهمية الغردقة لذلك هناك كثير من الأفلام العالمية تم تصويرها فى المدينة وأعتقد أن المهرجان فرصة كبيرة لإلقاء ضوء آخر على المدينة كون أن المهرجان متخصص فى سينما الشباب ويحمل إسمها .



وتابع أن السياحة والفنون وجهان لعملة واحدة ولا يمكن فصلهما عن بعضهما لأن كلاهما يكمل الآخر فالسياحة تستفيد من استغلال المناطق السياحية والتصوير فيها وهو الأمر الذى يروج للمقاصد السياحية كما أن الفعاليات الفنية تعد حاليا من أهم عناصر الجذب السياحى فمثلا مدينة فينسيا لم تصل إلى صدارة المقاصد السياحية فى العالم إلا بفضل البينالى الدولى الذي تستضيفه علي مدار شهور العام ويضم الكثير من الأنشطة الفنية من سينما ومسرح وغناء وفنون تشكيلية وشعبية وغيرها وهو ما نأمل أن نحققه فى الغردقة بصفة خاصة وغيرها من المقاصد السياحية المصرية المتعددة بصفة عامة .



وعن المهرجان

يقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية ووزارة السياحة والآثار، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة البحر الأحمر، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة ، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد ،والأكاديميات السينمائية المتخصصة، ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يدعم فكرة الحفاظ علي البيئة .