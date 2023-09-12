الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

اعترافات المتهم بتعذيب زوجته بسبب وجبة طعام

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

كانت منطقة الزهراء، أحد الأحياء الشهيرة في مصر القديمة، على موعد مع واقعة مُفزعة، كان بطلها زوج انتزع من قلبه الرحمة، أضرم النار في جسد زوجته بسبب مشادة نشبت بينها على خلفية إحضارها وجبة طعام.

 

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المتهم أدلى باعترافاته حول الواقعة أمام نيابة مصر القديمة الجزئية، حيث أوضح المتهم أنه متزوج منذ ما يقرب 17 سنة من زوجته، وأنهما مقيمان بمنطقة الزهراء، مضيفًا بأنه منذ ذلك الحين وهو على خلافات مع زوجته، وهو الأمر الذي ارغمه في أكثر من مناسبة على ترك البيت والانفصال عنها مرة تلو الأخرى.

وحول الحادث، قال الزوج إنه بسبب الخلافات الزوجية المتجددة بينهما وبسبب تعبه ومرضه من تلك الخلافات يوم الواقعة عندما عاد إلى منزله في وقت متأخر، قام بإيقاظ زوجته لإعداد الطعام له، ولكنها بمجرد تجهيزها الطعام ووضعته أمامه، هنا بدأت في افتعال المشاكل معه، لتنشب بينهما مشادة عنيفة.

بعد ذلك أمسك المتهم بزجاجة تحتوي على كمية من الجاز، وألقاه في وجهها ثم أشعل النيران فيها، وبسبب صوت صراخها استيقظ أولادها الثلاثة واستعانوا بالجيران لنقلها للمستشفى وإسعافها، حيث ترقد هناك في حالة حرجة داخل غرفة العناية المركزة.

 

بداية الواقعة كانت بوصول سيدة مصابة بحروق متفرقة بالجسم إلى مستشفى قصر العيني، وفي حالة حرجة وتم إجراء عدة تدخلات طبية لإسعافها وكان برفقتها أولادها.

 

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج السيدة بسبب خلافات زوجية امتدت إلى تعديه عليها بالضرب وإشعال النيران فيها وتم ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة.

 

الأجهزة الأمنية انتقلت إلى المستشفى وتبين أن السيدة في العناية المركزة في حالة حرجة كما أن لديها إصابات وتشوهات في الجسم وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها.

 

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة ضده، والعرض على النيابة للتحقيق.

 

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