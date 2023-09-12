المنيا: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العام الدراسي الجديد

مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، رفعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، درجة الاستعداد القصوى، حيث اعلن حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، ضرورة التأكيد على جاهزية المدارس التعليمية بمراحلها المختلفة، وتوافر شروط السلامة الإنشائية بها، قبل بداية العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع المهندس محيي عبدالرحمن مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بمقر الهيئة بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع الاستعدادات النهائية لانطلاق الدراسة أكتوبر المقبل 2023، وعدد المدارس المنتظر دخولها الخدمة التعليمية وافتتاحها مع انطلاق الدراسة ، ومناقشة سبل تخفيض الكثافة الطلابية ببعض المدارس وإجراءات رفع كفاءة بعض المؤسسات التعليمية في مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أن إقامة مدارس جديدة ودخولها الخدمة مع بداية الدراسة وإجراءات الصيانة الشاملة والمتوسطة للمدارس ، تأتي في ظل اهتمام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية ، وذلك بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لتقليل الكثافات بالفصول وإتاحة الخدمة التعليمية بكافة القرى والتجمعات البعيدة والنائية ، مع تهيئة الأجواء المناسبة لتقديم منتج تعليمي متميز لأبنائنا الطلاب.

وأوضح مهندس محي عبد الرحمن رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أن مهندسى الهيئة قاموا بالمرور على ١٠٦٨ مبنى تعليمى منها ، ما هو قديم ومنها مدارس منشأة حديثًا، وذلك لتفقد أعمال الصيانة، وتجهيزات المدارس من أساس ومرافق، وكذلك تفقد عوامل الأمن والسلامة المهنية، لتلافي أية مشكلة قد تعوق العام الدراسى الجديد.

وعقد الدكتور علي عبد السلام مدير عام إدارة المنيا التعليمية، اجتماعًا موسعًا لمديري مدارس إدارة المنيا التعليمية، بالمراحل المختلفة لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد، وجاء ذلك بحضور مديري المراحل التعليمية، أيمن نبيل.. التعليم الثانوي، حماده نصر مدير التعليم الإعدادى، محمود رضا مدير التعليم الابتدائي، يوسف عبد العزيز مدير التعليم الإعدادى الثانوي، إسماعيل إبراهيم عرفات مدير إدارة الأمن.

وناقش مدير عام إدارة المنيا التعليمية ، العديد من النقاط خلال الاجتماع، منها : تجديد العلم الخاص بالجمهورية وعلم شعار المحافظة بكل مدرسة، مؤكدًا الالتزام بترديد السلام الجمهورى وعلى حضور الطلاب والعاملين بالمدرسة أثناء اليوم الدراسي، تجهيز المدرسة بالإذاعة المدرسية من أول يوم بالدراسة والالتزام بإقامة مجموعات الدعم التعليمى التى يتم الإعلان عنها مع بدء العام الدراسى بجميع المدارس والمراحل التعليمية تحقيقا للانضباط والالتزام والعدالة بين جميع العاملين.

وأكد ضرورة مراجعة ملفات الطلاب المستجدين وتسجيل البيانات بدقة إلكترونيًا وورقيا، وعدم مطالبة أولياء الأمور بطوابع أو دمغات إلا ما تم إقراره بقرار أو تعليمات التوجيه المالى والإدارى مشددًا على منع التبرعات تحت أى مسمى من المسميات داخل المدارس ، وضرورة متابعة مديري المدارس والجهاز التنفيذى المدارس قبل بدء العام الدراسي من حيث: "المبنى - العاملين – السجلات - الالتزام والانضباط - الكتب المدرسية " .

وشدد على سرعة تشكيل كافة اللجان داخل المدارس، وتوزيع الأدوار على الجميع داخل المدرسة وعمل لجنة الجداول والانتهاء منها وتوزيعها وتوزيع الإشراف اليومى والاسبوعى والتأكد من عدم وجود خلل بالجدول أو تضارب بالجدول قبل بدء الدراسة بوقت كاف، والتأكد من توزيع الكتب المدرسية على كافة الطلاب بكافة المراحل فى بداية العام الدراسىي، مؤكدًا على جميع القيادات الإدارية بديوان الإدارة، بإعداد خطة للمتابعات الميدانية للمدارس لمتابعة الاستعداد للعام الدراسى، ورفع تقارير مجمعة أسبوعيًا بها الإيجابيات والسلبيات ومقترحات لحلها.