ضبط 600 قاروصة سجائر بدون فواتير بالأقصر

أعلنت مديرية التموين بالأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح، وكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ حملة رقابة على المخابز والأسواق لمعرفه مدي التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة ربع نقل محملة بـ600 قاروصة سجائر( كليوباترا، بوكس جولد) بدون فواتير ومستندات.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم جنح ٤٥٢٠ مركز البياضيه ضد "ح . م . ا" بينما تم تحرير 4 محاضر جنح عدم الإعلان عن الأسعار، ٢ محاضر جنح عدم وجود شهاده صحيه، ٣ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ٤ عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

وضبط ٣ مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط ٢ مخالفه خبز ناقص الوزن، وضبط ٣٠ قاروصه سجاير مختلفه الأنواع بدون فواتير،٢٠ قاروصه سجائر مستورده مختلفة الأنواع بدون فواتير، وضبط سجاير تباع بازيد من السعر، كما تم ضبط ٦ مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واخطار النيابة لإتخاذ الإجراءات