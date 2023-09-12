ضبط مالك محل بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

اقرأ أيضاً: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة





فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك محل هواتف محمولة "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")حال تواجده أمام المحل الخاص به.

بمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.