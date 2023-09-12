معلق مباراة مصر وتونس الودية اليوم

تكشف بوابة الوفد الالكترونية هوية معلق مباراة مصر و تونس مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوي استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في ساحل العاج مطلع العام المقبل.

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تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة تونس

حارس المرمى: محمد أبوجبل

الدفاع: محمد حمدي (احمد رمضان بيكهام)، على جبر، حسام عبدالمجيد، عمر كمال عبدالواحد

الوسط: محمود حمادة، طارق حامد، أحمد مصطفى «زيزو»

الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح

وتأهل منتخب مصر رسميًا إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 والتي ستقام في يناير 2024 بكوت ديفوار، وذلك بعد تربعه على صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 15 نقطة، حيث حقق الفوز في 5 مباريات وخسر في لقاء وحيد ضد إثيوبيا.

تكشف قناة أون تايم سبورت الأستديو التحليلي لمباراة منتخب مصر و تونس الودية

انتظرونا الأستوديو التحليلي لمباراة منتخب مصر و منتخب تونس مع تامر صقر

وضيوف الاستوديو

الكابتن ( طه اسماعيل ) و الكابتن( محمد عمر) والكابتن ( عبد الظاهر السقا )

تعليق (حاتم بطيشة) والمراسلين ( محمد طه) ( خالد رزق).

معلق مباراة منتخب مصر وتونس الودية

من المقرر ان يٌعلق على أحداث المباراة المعلق المخضرم حاتم بطيشة ليكون معلقًا وواصفًا على أحداث المباراة .

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