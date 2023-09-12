الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

حورية تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة "يا ولاد"

المطربة حورية
المطربة حورية

شوقت المطربة حورية، جمهورها  لأغنيتها السينجل الجديدة بعنوان" يا ولاد" التي من المقرر طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو، خلال الأيام المقبلة.

المطربة حورية

حيث كتبت حوربة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: متشوقة أشوف ردود أفعالكم على أغنيتي السينجل الجديدة “يا ولاد” انتظروها قريبًا على يوتيوب.

 

حورية: أنتظر طرح أغنية يا ولاد بفارغ الصبر 

وأبدت حورية، سعادتها وحماسها لطرح الأغنية، فى تصريحات صحفية مؤكدة أنها تنتظر بفارغ الصبر طرحها للجمهور لما تحمله الأغنية من مفاجآت فنية في جميع عناصرها.

يشار إلى أن أغنية "يا ولاد " من كلمات الشاعر أحمد غريب، وألحان وتوزيع نادر السيد.

يذكر أن أغنية “خسرت” التي طرحتها حورية مؤخرًا بطريقة الفيديو كليب حققت نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات عماد عبيد وألحان شريف حمدان وتوزيع موسيقي باسم منير.

المطربة حورية

حورية تحقق نجاحات كبيرة آخرها أغنية “بوسه”

من ناحية أخري، حققت المطربة حوريه شهرة كبيرة خلال الفترة الماضية، بعدما تألقت بأغنايها وحفلاتها التي أحيتها مؤخرًا ولها العديد من النجاحات الفنية السابقة، ومن بينها أغنيتها الأخيرة "بوسه" التى طرحتها علي طريقة الفيديو كليب.

المطربة حورية ومحمد عبد السلام 

يذكر أن أغنية “بوسه” وهي من كلمات عماد عبيد وألحان شريف حمدان وتوزيع موسيقى باسم منير.

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