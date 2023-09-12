مانشيني يستقر على تشكيل المنتخب السعودي ضد كوريا الجنوبية

استقر المدير الفني روبيرتو مانشيني على تشكيل المنتخب السعودي الأساسي الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد كوريا الجنوبية في إطار ودي ضمن معسكر الصقور في إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وتعد مباراة اليوم هي ثاني تجارب الصقور الودية تحت قيادة المدير الفني الجديد روبرتو مانشيني، وذلك بعد تجربته الأولى ضد كوستاريكا والتي خصرها الأخضر بثلاثية مقابل هدف يوم الجمعة الماضي.

ويأتي تشكيل المنتخب السعودي كالأتي:

حارس المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سعود عبد الحميد – حسان تمبكتي – علي البليهي – ياسر الشهراني

الوسط: محمد كنو – عبدالله الخيبري – علي هزازي

الهجوم: عبد الرحمن غريب – فراس البريكان – سالم الدوسري

ويسعى المدرب الإيطالي مانشيني لإثبات تواجده بقوة مع المنتخب السعودي وتحقيق أول فوز له لاستعادة الثقة بعد الهزيمة في المباراة السابقة والتي شهدت أول ظهور له مع الصقور.

موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم:

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 8:30 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع المواجهة عبر قناة SSC السعودية الرياضية الحاصلة على حقوق بث اللقاء.

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