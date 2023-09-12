سياسي: ممر الهند أوروبا سيضر بمصلحة الصين وليس مصر

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن اقتراح مجموعة العشرين بتطوير ممر جديد للسفن والسكك الحديدية لربط الهند بالشرق الأوسط والبحر المتوسط، هو محاولة لربط العالم ببعضه خاصة منطقة الخليج وأوروبا وهي مسألة ليست بجديدة، ولكن الجديد هو موافقة الهند.

وأضاف سلامة، في تصريحه لـ"الوفد"، أنه يجب على مصر في الوقت الحالي في ضوء ذلك الاقتراح الذي تم الإعلان عنه وضع سيناريوهات وأجندة مستقبلية بتوقعات سواء إيجابية أو سلبية، مع وضع البدائل المتاحة للتعامل مع الوضع إذا ثبت أنه سيضر .

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: اعتقد أن ذلك الاقتراح هدفه هو مواجهة مبادرة الحزام والطريق الخاصة بالصين وليس مصر، مؤكدًا أن حجم التجارة الحالية في قناة السويس كبير ويفوق الـ 13%، وبالتالي الاستغناء عنها يحتاج لوقت زمني أطول وتكلفة عالية.

خط الهند أوروبا

ويذكر، أنه تم اتفاق عدد من قادة الدول من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، و ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الهندي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على إنشاء وتطوير ممر جديد للسفن يربط الهند بالشرق الأوسط بأوروبا.

وسيمتد الممر المقترح عبر بحر العرب من الهند إلى الإمارات العربية المتحدة، ثم يعبر السعودية والأردن وإسرائيل قبل أن يصل إلى أوروبا، وذلك وفقًا لما ذكرته "فايننشال تايمز".