من هو معلق مباراة ألمانيا وفرنسا الودية اليوم

تقدم بوابة الوفد الالكترونية هوية معلق مباراة ألمانيا وفرنسا مساء اليوم الثلاثاء في المباراة المرتقبة على ستاد سيجنال إيدونا بارك في اللقاء الودي الناري.

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تشكيل ألمانيا المتوقع لمباراة فرنسا

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: رودريجر، سكوتربيك، سولي

خط الوسط: فيرتز، كيميتش، جوندوجان، ايمري كان

الهجوم: جنابري، ساني، هافرتز.

تشكيل فرنسا المتوقع لمباراة ألمانيا

حراسة المرمى: ماينان

الدفاع: كوندي، ساليبا، أوباميكانو، ثيو هيرنانديز

الوسط: رابيوت، كامافينجا، كومان

الهجوم: جريزمان، مبابي، جيرو.

موعد مباراة ألمانيا وفرنسا باللقاء الودي

تبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر سبتمبر 2023، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، بجانب العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا و فرنسا

تذاع أحداث المباراة على قنوات بي ان سبورت 3 الناقل الحصري للمباراة عبر البث الحي المشفر.

معلق مباراة ألمانيا وفرنسا

أسندت شبكة بي ان سبورت القطرية مهمة التعليق إلى عصام الشوالي ليكون معلقًا وواصفًا على أحداث المباراة .

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