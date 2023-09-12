أسعار حلوى المولد النبوي نار تكوي الجيوب بالفيوم

تشهد شوارع وميادين محافظة الفيوم انتشارًا واسعًا لمنافذ وشوادر بيع حلوى المولد النبوي الشريف من خلال محلات بيع الحلوى والعربات المتنقلة التى تنتشر كل موسم.

تنتشر منافذ بيع الحلوى قبل الاحتفال بالمولد بشهر كامل بالإضافة إلى المنافذ التابعة لمديرية التموين، والتى تقوم ببيع الحلوى بتخفيضات تبدأ من 20% قياسًا بالأسعار.

يرتبط المواطنون بشراء حلوى المولد النبوي كنوع من أنواع الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية وكذلك تتهاداها الأسر فيما بينها، وتتنافس محال بيع الحلويات فى إنتاج أنواع جديدة من الحلوى وإطلاق أسماء شهيرة عليها لجذب الزبائن، فضلًا عن الحلوى التى يشتهر بها المولد النبوي ومنها الملبن والمشبك والحمصية والسمسمية والتى يحرص المواطنون على شرائها مع عرائس المولد التى تقوم المحلات بعرضها بألوانها المبهجة وأحجامها المختلفة وبأسعار تناسب الجميع.

ينتظر الأهالى هذا الموسم كل عام، وتبدأ مظاهر الاحتفال قبل المولد بشهر كامل وتستمر حتي بعد انتهاء المولد بفترة ومن أبرز عادات وتقاليد المولد النبوي إهداء الشاب عروسة المولد إلي خطيبته، والتي تعد من أساسيات الهدايا مع علبة الحلوي ويوجد من الحلوي أكثر من 80 نوعًا حسب نوعية الحلوي.

يقوم أهالي محافظة الفيوم خلال موسم المولد النبوي بذبح النذور وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، بالإضافة إلى قيام السيدات بطهي أشهى المأكولات احتفالًا بهذا اليوم المبارك الذي شهد مولد أشرف الخلق سيدنا محمد "صلى الله عليه وسلم"، وتظل حلوى المولد لها الدور الأساسي والحاضرة بقوة في هذه المناسبة، وظهرت خلال هذا العام الحلوى الدايت كنوع جديد لم ينزل إلى السوق من قبل ويبلغ سعر الكيلو في العلبة 150 جنيهًا، وكذلك العروسة والحصان البلاستيك والتى تم تزويدها بأغاني دينية مرتبطة بالمولد النبوي الشريف.

رصدت الوفد الأسعار بمحلات وشوادر بيع الحلوى بمدينة الفيوم، وقال أحمد سلامة بائع حلوى المولد النبوي الشريف بمنطقة الحواتم: "إنني أعمل في هذا المجال منذ مايزيد عن 25 عامًا وشراء الحلوى يعد من أهم المظاهر والعادات التي يتميز بها أهالي الفيوم نظرًا لارتباط المناسبة بالمولد النبوي كمناسبة دينية يتم الاحتفاء بها، وأضاف بأننا كنا نبيع العروسة والحصان الحلاوة التى كانت تصنع من السكر والحلاوة إلي أن وصلت الأشكال التي نراها حاليًّا فنجدها مصنوعه من البلاستيك بالإضافة إلي بعد الإضافات التي طرأت عليها حاليًّا، ومنها إضافة الأغاني والإضاءة المبهرة عليها، موضحًّا أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى ارتفاع أسعار السكر الذي يمثل المكون الرئيسي لتصنيع الحلوى، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات المستوردة التى تستخدم في صناعة الحلويات بأنواعها.

كيلو حلوى المولد النبوي ب70 جنيهًا في الفيوم:

أضاف أحمد مطر، بائع حلوى بأننا كنا نبيع علبة الحلوى منذ سنوات بمبلغ 5 جنيهات، والآن وصلت أسعار العلبة الواحدة من 60 الى 400 جنيه، ولكن قمنا بعمل علبة اقتصادية بمبلغ 40 جنيهًا لتشجيع الأهالى على الشراء وتحتوي على جميع أنواع الحلوى وتشمل جوز الهند والملبن والسمسمية والحمصية، وعلى حسب الخامات يكون الإقبال من الأهالي مؤكدًا أن العرائس البلاستيك والحصان اكتسحت السوق، إذْ تبدأ أسعارها من 50جنيهًا إلى 250جنيهًا للعروسة الواحدة، كما تم بيع الكيلو بمبلغ 70 جنيهًا والعلبة وزن 2 كيلو بمبلغ 135 جنيهًا، وهناك علبة الحلوى المشكّلة والتي تحتوي على عدد 10 قطع ويتم بيعها بمبلغ 150جنيهًا.

يقول محمد عبدالمنعم من أهالى مدينة الفيوم أن أسعار الحلوى هذا العام شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عن العام الماضي، إذْ تبدأ الأسعار من 50 جنيهًا للعلب الشعبية، وتصل الى 350 جنيهًا، لافتًا إلى أن بعض الزبائن يقبلون على شراء العروسة والحصان حتى الآن، ولكن العروسة الحديثة والحصان أصبحت أكثر انتشارًا بسبب الأغانى التي يضعونها معها، ولكن تزامن المولد النبوي مع بداية العام الدراسي الجديد تسبب في عزوف بعض المواطنين عن شراء الحلوى بسبب أسعار ملابس ومستلزمات المدارس المرتفعة إضافة إلى انتشار باعة جائلين يقومون ببيع حلوى مجهولة المصدر، وهو ما بدا واضحًا عندما قامت الحملات التموينية بمصادرة كميات كبيرة من الحلوى، فضلًا عن ضبط مصانع من دون ترخيص تقوم بتصنيع الحلوى من خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات مما اضطر المواطنين إلى الذهاب إلى المحلات الشهيرة والتى تقوم ببيع الحلوى بأسعار مرتفعة قياسًا بالشوادر والعربات الموسمية المنتشرة في شوارع المحافظة.