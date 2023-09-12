مقتنيات سيد درويش بمتحف الخالدين (شاهد)

أجرى برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، جولة في متحف الخالدين احتفاءً بمئوية فنان الشعب سيد درويش.

ويحتوي المتحف على مجموعة من المقتنيات التي تخص سيد درويش، ورغم أنه لم يكن محبا للاقتناء، لكن إدارة المتحف استطاعت الحصول على عدد من المتعلقات الخاصة به حتى تكون شاهدة على إبداع فنان كان محبا للحياة رغم عمره القصير.

متعلقات سيد درويش

من أبرز متعلقاته هي عود سيد درويش والذي كان مصاحبا له في كل مكان ومناسبة وخرج منه روائع الألحان ومنها "بلادي" و"قوم يا مصري" و"زوروني كل سنة مرة"، وغيرها من الإبداعات التي ظلت عالقة في أذهان ووجدان المصريين حتى الآن.

عصا سيد درويش المصنوعة من الأبنوس

ويضم المتحف عصا سيد درويش المصنوعة من الأبنوس، بالإضافة إلى طربوشه و3 ميداليات باسمه ومجموعة من النوتات الموسيقية وعقد زواجه بجليلة الذي يرجع تاريخه إلى مايو 1919 وأنجب منها والدها هما حسن ويحيى.

وفي القاعة الرئيسية للمتحف، يجد الزائر مجسماً لمسرح سيد درويش والذي جرى إنشاؤه في عام 1921 في طريق الحرية بالإسكندرية حتى يكون مشابها لأوبرا باريس ومثلت فيه عدد من الفرق المسرحية المصرية والعالمية وقدم عليه الكثير من العروض الفنية.

