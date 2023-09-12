تحرير 49 محضرًا تموينيًّا مخالفًا بالمخابز في المنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا ، من تحرير 49 محضرًا تموينيًّا مخالفًا ، خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق، ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار، والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، في إطار توجيهات مجلس الوزراء بتوفير السلع الغذائية بالأسواق كافة، ومكافحة الغش التجاري، والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع والمضاربة فى أسعارها بالأسواق، والعمل على توفير مطالب، واحتياجات المواطنين وضبط المخالفين، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية، إذْ أسفرت عن ضبط 40 مخالفة منها، في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، إذْ تنوعت بين: (إنتاج خبز ناقص الوزن- غير مطابق للمواصفات- تصرف وتجميع حصص الدقيق المدعم - عدم وجود سجلات) ، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 9 مخالفات: (سلع مجهولة المصدر- بيع أزيد على الأسعار المقررة – عدم الإعلان عن الأسعار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.