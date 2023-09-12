أمن أسيوط يضبط 6 تجار مخدرات و48 قطعة سلاح

القبضة الأمنية في مديرية أمن أسيوط تسدد نجاحات في ضبط عدد كبير من الأسلحة النارية ومواد المخدرات. تم ضبط 48 قطعة سلاح ناري مختلفة، بما في ذلك 15 بندقية آلية و15 بندقية خرطوش و2 طبنجة و16 فرد محلي، بالإضافة إلى كمية من الطلقات و3 خزائن. كان بحوزة 36 متهمًا، من بينهم 20 فردًا لديهم سوابق جنائية.

هذا الإنجاز يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها قوات الأمن في محاربة الجريمة والتجارة غير المشروعة للأسلحة، فإن ضبط هذه الكمية الكبيرة من الأسلحة يمثل خطوة مهمة نحو إعادة الأمن والاستقرار إلى مدينة أسيوط.

القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد أمن المجتمع

بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 6 قضايا اتجار في المخدرات، حيث تم ضبط كمية من مخدر الحشيش بوزن 1,470 كيلو غرام وكمية من مخدر الشابو، بحوزة 6 متهمين، من بينهم 4 أشخاص لديهم سوابق جنائية. يعد ضبط هذه المخدرات نصرًا آخر في محاربة المخدرات وتعزيز نجاحات الإدارة الأمنية في القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد أمن المجتمع.

هذا العمل الجاد والإرادة القوية لقوات الأمن في مديرية أمن أسيوط تؤكد التزامهم بحماية المجتمع والحفاظ على أمنه وسلامته. إلى جانب ضبط المخالفين وتقديمهم للعدالة، تم تنفيذ 522 حكم قضائي متنوع لضمان تطبيق العدالة والقانون.

تستمر الحملات الأمنية التي تنفذها مديرية أمن أسيوط في سعيها للحفاظ على الأمن العام وضمان سلامة المجتمع. تلك الجهود المستمرة تعكس التزام قوات الأمن في مواجهة أي تهديدات أمنية والقضاء على الجريمة. يجب على المجتمع دعم هذه الجهود والتعاون مع السلطات الأمنية من أجل بناء مجتمع آمن ومزدهر.

وتشديد الرقابة على الجرائم والمخالفات المختلفة بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين وحماية الشوارع والمجتمع من أي خطر يهدد سلامتهم. ونؤكد على أن العمل الأمني المتواصل والحملات الأمنية المستمرة هي الطريق الوحيد لمحاربة الجريمة والتخلص منها، وتحقيق الإصلاح في المجتمع وتطبيق العدالة. كما نشكر جهود رجال الأمن في إدارة أمن أسيوط على جهودهم المستمرة للحفاظ على الأمن والنظام في المحافظة.