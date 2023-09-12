وكيل صحة قنا يعقد اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية لوضع الخطط التشغيلية

عقد الدكتور محمد يحي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اجتماعًا مكثفًا مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الصحة لبحث خطة سير العمل بكل إدارة ومناقشة كافة التحديات ووضع خطة عمل للفترة المقبلة.

وأكد الدكتور بدران، أن الإجتماعات شملت في أبرزها لقاء فريق الطب الوقائي ومناقشة الأمراض المعدية وكيفية التصدي لها، والترصد وصحة البيئة والشديد على فريق مراقبة الأغذية بضرورة تكثيف المرور على المحلات والمطاعم للتأكد من جودة ما يقدم للمواطنين ووضع خطط وقائية شاملة.

واستمرت متابعة بدران بلقاء فريق الرعاية الأساسية ورعاية الأمومة والطفولة وذلك لمناقشة سير العمل بالمبادرات الرئاسية المختلفة التي تقدم على مدار العام للمواطنين، وكذلك فحص أعمال الحملة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، مشددًا على ضرورة وصول خدمات تلك المبادرة لجميع المستحقين في القري والنجوع ونشر الوعي الصحي للاستفادة من تلك المبادرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء أشرف غريب محافظ قنا.