مدارس المنيا تتجمل استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد

استعدادا للعام الدراسي الجديد، والذي يبدأ مع بداية الشهر المقبل أكتوبر 2023، تسارعت وتيرة العمل على قدم وساق، إذْ تسابق الزمن بمحافظة المنيا، من أجل خلق مظهر جمالي وبيئي وحضاري يحافظ على صحة وطلاب وتلاميذ المدارس.

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات تكثيفية لأعمال النظافة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

كلف اللواء بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، رؤساء المجالس المحلية والأحياء، بمتابعة أعمال النظافة بالقرى والأحياء بمحيط المدراس الابتدائية والإعدادية والثانوية، وذلك لتوفير بيئة صحية، وأوضح رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه استعدادا للعام الدراسي الجديد، قامت قرى بنى أحمد الغربية، وتله، وطوخ الخيل، وصفط الخمار، وبنى محمد سلطان، ودمشير، بنظافة المدارس من الداخل والخارج، وذلك استعدادا لبدء العام الدراسى، مضيفًا أن حى غرب ووسط المدينة، تم تنظيم حملات تكثيفية لأعمال النظافة.

أسفرت الحملات على رفع ما يقارب من ٢٥٠ طنًا من مخلفات والتراكمات الترابية الموجوده بمحيط شوارع المدارس، بالقرى والتوابع وشوارع وأورقة حي غرب ووسط المدينة، ونقلها للمقلب العمومى بالظهير، حفاظًا على سلامة أرواح المواطنين، والحد من انتشار الأمراض والأوپئة، وحفاظًا على مظهر وجمال المدينة كونها عروس الصعيد، وأشرف على الحملات نواب رئيس مركز ومدينة المنيا، ورؤساء المجالس المحلية والأحياء وقسم البيئة.

وجه اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، بمواصلة الجهود المبذولة حفاظًا على مظهر وجمال شوارع المدينة، من خلال قص وتهذيب الأشجار ورفع المخلفات، وذلك تحت إشراف هبه سيد نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، و أمينة عبدالسلام مدير الحدائق والمشاتل، إذْ تم قص وتهذيب الأشجار ورفع المخلفات القمامة من محيط المدرسة الثانوية بنين، وحضانة ماى كيدز، حفاظًا على مظهر وجمال المدينة واستعدادا للعام الدراسي الجديد.