الأرصاد: العاصفة دانيال فقدت قوتها بمجرد دخولها مصر (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ العاصفة دانيال بدأت تفقد قوتها كلها بشكل كبير بمجرد دخولها الأراضي المصرية وتبقى منها منخفض جوي أثر أمس على المنطقة الغربية وتزامن معه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا عملا على حالة من عدم الاستقرار أمس في الأحوال الجوية، وبخاصة في محافظة مطروح.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "تساقطت أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة وكانت رعدية في بعض الأماكن، ونشاط الرياح كان مثيرا للرمال والأتربة أدى إلى تدهور الرؤية الأفقية وبخاصة في سواحلنا الشمالية الغربية والصحراء الغربية وبعض المناطق من القاهرة أمس".

المنخفض الجوي

وتابعت، أنّ المنخفض الجوي سيؤثر اليوم على باقي المناطق الشمالية، ومع حركته من الغرب للشرق سيبدأ يؤثر اليوم على شمال البلاد، ومن اليوم سنشهد انخفاضا في قيم الحرارة في معظم المحافظات، لأن أغلب مصادر الكتل الهوائية ستكون شمالية مع المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا ووجود السحب المنخفضة والمتوسطة.

انخفاض في قيم الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية

وأكدت، وجود انخفاض في قيم الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية من 4 إلى 5 درجات، وبدأت تكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وستكون بالمعدلات الطبيعة فالعظمي على القاهرة الكبرى ستكون 33 درجة مئوية وسيكون الطقس أشبه الأجواء الخريفية، بحيث تكون حارة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية، وفي الليل سنشعر بمزيد من التحسن في الأحوال الجوية.