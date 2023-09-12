رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الدقهلية تحسبًا لتقلبات الطقس

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، برفع درجة الاستعداد في جميع الاقسام بالمستشفيات و خصوصًا الاستقبال والأقسام الحرجة نظرًا لتعرض البلاد لتغيرات مناخية وعواصف رملية.

شددَّ وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على تواجد الأطباء في النوبتجية ومضاعفتها إذا لزم الأمر وتواجد الفرق الإشرافية و متابعة تقديم الخدمة الطبية للمرضي و تيسير أي صعوبات.

ونبَّه وكيل الوزارة، على ضرورة البلاغ الفوري عن أي حوادث أو إصابات أو زيادة في أعداد المترددين علي أثر تلك التغيرات والتأكيد على كفاية الأرصدة من الأدوية و مخزون الأكسجين فضلًا عن المستلزمات و بنوك الدم.

يأتى ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، برفع درجة الجاهزية فى حالات الطوارئ.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حدوث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها جميع الأنحاء، يكون أهم عناصرها الأساسية ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة وحدوث عاصفة رملية وعدم استقرار في حالة الطقس، إذ تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري إلى 38 درجة مئوية.