المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لنقاش يتاجر في الهيروين

أصدرت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف جنيه بحق النقاش المدان بتجارة مادة الهيروين المخدر. تمت محاكمة النقاش بتهمة تجارة المخدرات وضُبط بحوزته كمية من الهيروين.

كما أودع النقاش السجن لمدة سنة وتغريمه 5000 جنيه بسبب حيازته سلاحًا ناريًا وعدد من الذخيرة. تمت إدانته أيضًا بتهمة حيازة السلاح غير المرخص.



لقد أمرت المحكمة بإصدار هذا الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالتواب صالح، ومع تأييد المستشارين روميل شحاتة أمين وضياء الدين أحمد دهيس. وقد تولى عادل أبو الريش وزكريا حافظ كتابة الضمانة.



تعود أحداث القضية رقم 11490 لعام 2022 في محكمة جنايات القسم الثاني بأسيوط إلى أنه أثناء مرور الملازم الأول أحمد علي، مساعد محقق في القسم الثاني بأسيوط، بدورية أمنية في نطاق القسم، شاهد شخصًا يقود دراجة نارية "موتوسيكل" بدون لوحات معدنية. وعندما رأى الدورية الأمنية، حاول الهروب وسقط أرضًا، وتمكنت القوة الأمنية من القبض عليه. وعندما سئل عن رخصة القيادة وملكية الدراجة النارية، اعترف بعدم وجود رخصة، وتبين أنه في الـ 26 من عمره، ويعمل كنقاش. وأثناء اصطحابه، لاحظت القوة أنه يضع يده في صدريته داخل الجلباب الذي كان يرتديه، وقام بسحب سلاح ناري "فرد خرطوش" وحاول رميه، ولكن القوة استخلصت السلاح الناري من يده.

وبعد اتخاذ تدابير أمنية للسلاح، تبين وجود ذخيرة بداخله. وعند تفتيشه، عثرت على 22 لفافة تحتوي على مادة الهيروين المخدرة ومبلغ مالي قدره 650 جنيهًا. وعند مواجهته بما تم ضبطه، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التجارة، وأن المبلغ المالي هو عائد التجارة في المواد المخدرة، وأن السلاح الناري والذخيرة هما للدفاع عن النفس.



اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين

يأتي هذا الحكم في إطار حرص المحكمة على مكافحة الجريمة والتجارة غير المشروعة للمخدرات والتسليح غير المشروع. تعد هذه الأنشطة ضارة للمجتمع وتهدد الأمن والاستقرار، ولذا فإن السلطات القضائية تعمل جاهدة للحد منها ومعاقبة المذنبين.

يعتبر هذا الحكم تحذيرًا لكل من يختار الاشتراك في تلك الأنشطة الغير قانونية، ويؤكد قوة القانون وعزم المحكمة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين للقوانين والمتسببين في المخاطر الأمنية للمجتمع.