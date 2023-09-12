تاريخ مواجهات المغرب ضد بوركينا فاسو

يلتقي منتخب المغرب مع نظيره ودية بوركينا فاسو اليوم الثلاثاء، ضمن استعداداتهما لكأس أمم أفريقيا.



ألتقى منتخب المغرب ضد نظيره بوركينا فاسو 13 مرة حقق الأنتصار في 7 مرات، و3 تعادلات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات.



كانت آخر مواجهة بين المغرب وبوركينا فاسو في عام 2021 بمدينة مراكش، في مباراة ودية بينهما، أنتهت بإنتصار الأسود بهدف نظيف.



وكانت بعثة المغرب سافرت من مدينة أكادير إلى فرنسا الأحد الماضي، بعدما تأجلت مباراة الأسود أمام ليبيريا في ختام تصفيات أمم أفريقيا، والتي كانت ستقام السبت الماضي.



وقرر الاتحاد المغربي لكرة القدم، تعليق كافة الأنشطة الكروية بعد فاجعة الزلزال الذي خلف آلاف الضحايا.



وأكد الاتحاد المغربي في بيانه الرسمي، أن إيرادات ودية اليوم أمام بوركينا فاسو، ستذهب إلى صندوق المساعدات الذي تم تدشينه بعد الزلزال.

