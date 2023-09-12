بعد طلب المجلس الرئاسي الدعم الدولي.. عدة دول ترسل مساعدات إلى ليبيا

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن إقليم برقة وكافة المناطق الشرقية التي تضررت من جراء الفيضانات، بما فيها مدن درنة وشحات والبيضاء، مناطق منكوبة.

وطالب المنفي، في بيان نشره المجلس الرئاسي عبر صفحته على "فيسبوك" منذ فترة زمنية قصيرة، الدول والمنظمات الدولية بتقديم الدعم والمساعدة للمناطق المنكوبة في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية.

ودعا بيان المجلس الرئاسي "جميع المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة والتحذيرات الصادرة عن قيادة الجيش والمؤسسات المعنية".

مصر ترسل فرق إنقاذ جوية وبحرية ومواد إغاثة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا، وإرسال فرق إنقاذ بحرية وجوية للمساعدة ومساعدات بالجو والبخر.

الإمارات ترسل مساعدات إغاثة وفرق إنقاذ

ووجّه رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا، للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد،

ووجّه أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بإرسال مساعدات عاجلة إلى المناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول التي اجتاحت شمال شرقي ليبيا وخلفت عشرات الضحايا.

الخارجية التركية

كما قالت وزارة الخارجية التركية إن تركيا سترسل ثلاث طائرات لنقل فريق إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى ليبيا، بعد أن أدى فيضان هائل ناجم عن أمطار غزيرة إلى مقتل ألفي شخص في مدينة درنة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أمس الاثنين، أن "ما بين خمسة إلى ستة آلاف شخص فقدوا في شرق ليبيا بسبب الفيضانات التي تسببت فيها عاصفة دانيال".

وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارًا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.

وأعلنت السلطات الليبية، الأحد الماضي، مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية، التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.