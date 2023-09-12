الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقوط 3 أشخاص لتنقيبهم عن الأثار

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص ، مقيمين بالقاهرة بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم .

تم إستهداف العقار وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار ، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2× 2 متر بعمق 4 أمتار، كما عُثر بداخلها على أدوات التنقيب.

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار مُستغلين كون العقار خالى من السكان بقصد التنقيب عن الآثار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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