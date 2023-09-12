رئيس مياه أسيوط يتفقد ورشة الملابس بالمعلمين

تفقد المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، يرافقه عدد من المسئولين بالشركة ورشة الملابس بمحطة مياه المعلمين.



وأكد الشرقاوي، أن ورشة الملابس تشمل على عدد 7 ماكينات لزوم الخياطة وماكينة مقص دار مقاس 10، موضحًا أن هذه الماكينات تعمل بصورة أوتوماتيكية هذا بالإضافة إلى جهاز للبخار، مضيفًا رئيس الشركة أن إنشاء ورشة الملابس يأتي بهدف تنفيذ المهام الخاصة بالشركة وتوفير النفقات وتحقيق الأرباح والتي ضمن خطة الشركة في إدارة مواردها واستثمارها في زيادة الإيرادات بجانب تغطية المصروفات التي تتطلبها الأعمال بالشركة من الشبة والكلور وغيره.

ولفت إلى أن هذه الورشة تأتى لمحاولة الموازنة بين المصروفات والإيرادات حيث سيتم تنفيذ زي موحد لجميع العاملين بالشركة لخلق هوية موحدة لهم.

رئيس مياه أسيوط في زيارة تفقدية لورشة الملابس بالمعلمين

رئيس مياه أسيوط في زيارة تفقدية لورشة الملابس بالمعلمين

رئيس مياه أسيوط في زيارة تفقدية لورشة الملابس بالمعلمين

رئيس مياه أسيوط في زيارة تفقدية لورشة الملابس بالمعلمين

رئيس مياه أسيوط في زيارة تفقدية لورشة الملابس بالمعلمين

رئيس مياه أسيوط في زيارة تفقدية لورشة الملابس بالمعلمين

رئيس مياه أسيوط في زيارة تفقدية لورشة الملابس بالمعلمين

رئيس مياه أسيوط في زيارة تفقدية لورشة الملابس بالمعلمين

رئيس مياه أسيوط في زيارة تفقدية لورشة الملابس بالمعلمين

رئيس مياه أسيوط في زيارة تفقدية لورشة الملابس بالمعلمين