للتعامل مع العاصفة دانييال.. 7 نصائح توجهها الأرصاد للمواطنين

ضربت العاصفة دانييال عدد من المحافظات والمدن المصرية، والتي تعد تعد أولى منخفضات فصل الخريف ٢٠٢٣، حيث يتسبب في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

فيما حذر المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية منذ ساعات من قدوم العاصفة دانيال التي ضربت عدة دول منذ أيام مثل اليونان وليبيا، ثن وصلت لمصر من أمس الاثنين على غرب البلاد وتستمر حتى الأربعاء لتصل إلى مناطق من شمال البلاد.

ومن المتوقع أن تكون خفيفة التأثير على الأراضي المصرية، بعكس ما حدث في ليبيا واليونان، لأنها فقدت حوالي 80% من قوتها بجانب أنها ستواجه أراضي جافة وهو ما يؤدي عادة إلى فقدانها الكثير من القوة التي تتحرك بها العاصفة، وذلك لأن العواصف عادة ما تستمد قوتها من المناطق الرطبة أو المائية.

محاذير الأرصاد للتعامل مع “دانيال”

وأصدرت هيئة الآرصاد الجوية من عدد من المحاذير للتعامل مع العاصفة وهي كالتالي:

البقاء في مأمن داخل المنزل أو المبنى خلال العاصفة، وتجنب الخروج إلى الشوارع أو التنقل إلى أماكن مفتوحة.

تأمين الممتلكات وتثبيت الأشياء القابلة للتحريك مثل السيارات والأجهزة الخارجية مثل التكييفات، لتجنب أضرارها نتيجة للرياح القوية.

الاستعداد لانقطاع الكهرباء ضرورة القيام بتجهيز مصدر طاقة احتياطي مثل البطاريات والشموع ومصابيح الطوارئ، وتأكد من أن هاتفك المحمول مشحون بالكامل.

الاحتفاظ بمخزون من المياه النظيفة في حالة انقطاع خدمة المياه، وتجنب استخدام الماء الجاري أثناء العاصفة.

الابتعاد عن النوافذ أثناء العاصفة، حيث يمكن أن يتطاير الزجاج أو الأشياء الأخرى وتسبب إصابات.

عدم قيادة السيارة أثناء هطول الأمطار

تجنب لمس أعمدة الإنارة في الشوارع أثناء نزول الأمطار وحدوث الرعد والبرق.