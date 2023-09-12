وفاة شخص على يد شقيقه بالدقهلية

لقى شخص حتفه على يد شقيقه بإحدى قرى الدقهلية لخلافات بينهما، وتم اتخاذ الأجراءات القانونة اللازمة حيال الواقعة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة نبروه يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بمصرع شاب يدعى “سامح م ا” ٢٩ عاما مقيم بقرية الطيبة، التابعة لمركز نبروه ووصوله مستشفى نبروه جثمان هامد.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة نبروه لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والشهود أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وشقيقه “م م ا” لخلافات مادية قام على إثرها المتهم بخنق شقيقه ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بخنقه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابه العامة.

ضبط مالك مجموعة صيدليات محكوم عليه بالحبس 215 سنة

وفى سياق آخر فقد نجحت الداخلية في ضبط (مالك مجموعة صيدليات- مقيم بمحافظة القاهرة) محكوم عليه بالحبس 215 سنة وكفالات مالية فى 144 حكم قضائى).

واسفرت الجهود عن ضبط (عامل- مقيم بمحافظة الأقصر) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "قتل عمد" وضبط (حاصل على دبلوم- مقيم بمحافظة الشرقية ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 23 قضية "تبديد " وضبط (مالك مكتب مقاولات- مقيم بمحافظة الأقصر) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 21 قضية "تبديد" وضبط (عامل- مقيم بمحافظة الأقصر) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 18 قضية "تبديد"، بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية..

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك محل هواتف محمولة "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") حال تواجده أمام المحل الخاص به.

بمواجهته اعترف بقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.