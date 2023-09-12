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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

كلية الحاسبات تطرح برنامج "الحوسبة الأمنية" بنظام الساعات المعتمدة بالعام الدراسي الجديد

كلية الحاسبات تطرح
كلية الحاسبات تطرح برنامج "الحوسبة الأمنية" بنظام الساعات

تطرح كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط، برنامج الحوسبة الأمنية بنظام الساعات المعتمدة هذا العام، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وذلك بهدف تأهيل الطالب من خلال دراسة مقررات علمية متخصصة فى هذا المجال؛ ليكون خريج قادر على تأمين البيانات والمعلومات، والتعامل مع برامج الاختراق، وتصميم برامج حماية تكنولوجية لكافة الشركات، والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ إن البرنامج يهدف إلى: إعداد خريج  يعمل كمطور لبرامج الأمن الذكية، ومحلل الاختراقات الأمنية للأنظمة أو الشبكات أو التطبيقات، ويعمل في مجال هندسة أمن شبكات، مسئول قطاع أمن الأنظمة الإلكترونية، ومسئول استعادة النظام في حالات الكوارث، وخبير في جرائم أمن المعلومات، ومحلل أمني، وغيرها.

 وأوضحت الدكتورة تيسير عبد الحميد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، أن البرنامج تم اعتماده من المجلس الأعلى للجامعات، وفتح باب القبول للدراسة به لأول مرة ابتداءً من العام الجامعى 2018/2019، مضيفة أن برنامج الحوسبة الأمنية يقبل الطلاب الملتحقين بالكلية عن طريق مكتب تنسيق الثانوية العامة من الحاصلين على الحد الأدنى للالتحاق بالكلية من شعبة العلمي بفرعيها العلوم والرياضيات، مشيرةً إلى أن البرامج الخاصة تخضع لتنسيق داخلى بالكلية لقبول طلبات الراغبين للالتحاق بها، وذلك من الطلاب المقبولين  للدراسة بالكلية، بعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة.

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