القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس الودية اليوم

تتجه أنظار الجماهير المصرية إلى ملعب الدفاع الجوي من أجل متابعة المباراة المرتقبة بين مصر وتونس مساء اليوم الثلاثاء 12-9-2023 في إطار وديأت الفراعنة خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم تحت قيادة المدير الفني روي فيتوريا منتشيًا بالفوز الذي حققه على منتخب إثيوبيا في الجولة الختامية من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024.

تشكيل منتخب مصر ضد تونس

استقر المدير الفني روي فيتوريا على تشكيل منتخب مصر الذي سيخوض به مباراة اليوم الودية ضد تونس، والذي يشهد عودة النجم محمد صلاح لاعب ليفربول بعد تغيبه عن مواجهة اثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا.

ويدخل منتخب مصر المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: محمد أبوجبل

الدفاع: محمد حمدي ، على جبر ، حسام عبدالمجيد ، عمر كمال عبدالواحد

الوسط: محمود حمادة ، طارق حامد ، أحمد مصطفى «زيزو»

الهجوم: عمر مرموش ، مصطفى محمد ، محمد صلاح

وتأهل منتخب مصر رسميًا إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 والتي ستقام في يناير 2024 بكوت ديفوار، وذلك بعد تربعه على صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 15 نقطة، حيث حقق الفوز في 5 مباريات وخسر في لقاء وحيد ضد إثيوبيا.

موعد مباراة مصر وتونس اليوم ..

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء مباراة منتخب مصر وتونس الودية اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر، على ملعب الدفاع الجوي، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس ..

وستذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس، كونها الناقل الحصري لمباريات المنتخب المصري الودية، كما سيتم نقل اللقاء من خلال تقنية البث المباشر عبر بوابة الوفد الإلكترونية.