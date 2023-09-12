جيش الاحتلال يعتقل 24 فلسطينيًا من الضفة الغربية

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 24 مواطنًا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، حسب ما أفادت مصادر فلسطينية.

ففي بيت لحم، اعتقلت 11 مواطنا، كما اعتقلت من نابلس 4 أشخاص، منهم اثنان من مخيم العين أثناء مرورهما الليلة الماضية على حاجز "المربعة" غرب المدينة، ومواطن من بلدة عقربا، وآخر من بلدة بيت فوريك؛ بعد احتجازه قرب مستوطنة إيتمار.

وفي مدينة الخليل، اعتقلت القوات 4 مواطنين من قرية كرمة جنوب المدينة، كما اعتقلت من طولكرم 3 أشخاص، من الحي الجنوبي للمدينة.

أما في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين من بلدة جبع جنوب جنين، من داخل محكمة سالم، أثناء حضور أحدهما جلسة محاكمة نجله.

إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي

من جهة أخرى، أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق خلال مواجهات ليلية مع القوات الإسرائيلية في مخيم العروب للاجئين شمال الخليل.

وأغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من الليل، المداخل الرئيسية لمدينة أريحا وأقام عددا من الحواجز العسكرية على مداخل المدينة وسط حملة تفتيش واسعة.

وأعلن جيش الاحتلال أن قواته أحبطت تهريب 6 عبوات كانت في طريقها إلى الأغوار قادمة على ما يبدو من الأراضي الأردنية.

وفي غزة، بدأت فصائل فلسطينية مسلحة صباح اليوم "مناورة مشتركة" في أنحاء القطاع تستمر أربع ساعات.

وتحمل المناورة التي أعلنت عنها "غرفة العمليات المشتركة" للفصائل المسلحة في غزة اسم "الركن الشديد 4".

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، التي تديرها حركة "حماس"، أن المناورة "ترافقها إجراءات ميدانية على صعيد الجبهة الداخلية وانتشار للأجهزة الأمنية، كما تتخللها أصوات إطلاق نار وانفجارات وحركة ملحوظة لعناصر المقاومة".

يأتي ذلك فيما حملت حركة "حماس" إسرائيل "المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع في المسجد الأقصى جراء تصاعد اقتحاماته وفرض وقائع على الأرض" خلال فترة "الأعياد اليهودية".

واعتبرت الحركة في بيان تلقت "د.ب.أ" نسخة منه، أن "سياسة الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، واستغلال الأعياد اليهودية لفرض سياسة أمر واقع فيه هي انتهاكات سافرة لحرمة المقدسات وللقوانين الدولية واستفزاز لمشاعر المسلمين".

وهددت الحركة بأن "المعركة مع الاحتلال مستمرة وعمليات أبطالنا في الضفة الغربية والقدس ستتواصل ردا على جرائم الاحتلال في القدس والأقصى، والشعب الفلسطيني له كامل الحق في الدفاع عن أرضه ومقدساته بكل السبل المتاحة".

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