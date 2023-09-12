"حقوق الطفل وكيفية التعامل مع الطفل ذوى الهمم" محاضرات تثقيفية بأسيوط

نظمت مكتبة المنفلوطي العامة، برئاسة محمود عبدالعزيز مكرم الله محاضرة تثقيفية بعنوان " كيفية التعامل مع الطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة "، وبإشراف الشاعر والمترجم محمد شافع مدير إدارة الخدمات الثقافية بالفرع ضمن فعاليات برنامج التمكين الثقافي وذلك بمقر المكتبة.

وقال المهندس أحمد ممدوح الكومي، إن هناك عدة طرق للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال الصغار والمراهقين وتتمثل في عدم الخوف من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وان التعامل معهم بطريقة طبيعية وذلك لأن بعض الأطفال والمراهقين يشكون أن لديهم شعوراً غير واثق تجاه إعاقتهم وان يكون الحديث مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بذات الطريقة التي يتم بها التحدث مع أي طفل طبيعي آخر، دون استخدام أيّ تعبيرات طفولية أو نبرة صوت غير مناسبة معهم واختتم حديثه موجهاً بعض النصائح الهامة قائلاً أن اهمية التعرف على نقاط القوة لديهم ثمّ تشجيعهم على إظهار مواهبهم وتنميتها

حقوق الطفل ورعايته

و نظم بيت ثقافة صدفا برئاسة احمد عاطف محاضرة تثقيفية بعنوان " حقوق الطفل ورعايته " وذلك بمقر البيت

ناقش خلاله محمد احمد محمد حيث قدم نبذة تعريفية عن حقوق الطفل ورعايته في التعليم وحق الطفل في المعيشة الصالحة والاكل والشرب والرعاية المتكاملة للطفل وحق الطفل في تقديم الخدمات الصحية المناسبة له كما وجه بعض النصائح الهامة في ضوء حقوق الطفل ورعايته وكيفية توفير كل سبل الرعاية الطبية والتعليمية والثقافية والاجتماعية

بينما عقدت مكتبة فزارة الثقافية محاضرة تثقيفية بعنوان " المولد النبوي الشريف" بمقر المكتبة وبحضور محمد عبد الظاهر وبالتعاون بين وزارتى الثقافة والأوقاف

حاضرها فضيلة الشيخ محمد طلعت نادى والذي تناول الحديث حول مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن جعل اسمه مع لفظ الجلالة عنوان على الإيمان ولا يكفي أن يقول أحد من البشر (أشهد أن لا إله إلا الله) ولا يقبل عند ربه حتى يثني (وأشهد أن محمداً رسول الله) فقرن اسمه- سبحانه وتعالى - باسمه ﷺ تكريمًا وإعزازا له وان الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو سنة متبعة ومحببة

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة لتقديم باقة من الفاعليات الثقافية والفنية من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

"حقوق الطفل" و"كيفية التعامل مع الطفل ذوى الاحتياجات الخاصة" محاضرات تثقيفية باسيوط

"حقوق الطفل" و"كيفية التعامل مع الطفل ذوى الاحتياجات الخاصة" محاضرات تثقيفية باسيوط

"حقوق الطفل" و"كيفية التعامل مع الطفل ذوى الاحتياجات الخاصة" محاضرات تثقيفية باسيوط

"حقوق الطفل" و"كيفية التعامل مع الطفل ذوى الاحتياجات الخاصة" محاضرات تثقيفية باسيوط