موعد مباراة ألمانيا وفرنسا اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الالكترونية موعد مباراة ألمانيا وفرنسا التي تبدأ مساء اليوم الثلاثاء في المباراة المرتقبة على ستاد سيغنال إيدونا بارك في اللقاء الودي استعدادًا لتصفيات يورو 2024.

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يدخل منتخب ألمانيا لقاء فرنسا لمصالحة الجماهير الألمانية بعد الخسارة الفادحة أمام منتخب الساموراي برباعية مقابل هدف في أول اللقاءات الودية .

تشكيل ألمانيا المتوقع لمباراة فرنسا

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: رودريجر، سكوتربيك، سولي

خط الوسط: فيرتز، كيميتش، جوندوجان، ايمري كان

الهجوم: جنابري، ساني، هافرتز.

تشكيل فرنسا المتوقع لمباراة ألمانيا

حراسة المرمى: ماينان

الدفاع: كوندي، ساليبا، أوباميكانو، ثيو هيرنانديز

الوسط: رابيوت، كامافينجا، كومان

الهجوم: جريزمان، مبابي، جيرو.

موعد مباراة ألمانيا وفرنسا باللقاء الودي

تبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق12 من شهر سبتمبر 2023، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، بجانب العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا و فرنسا

تذاع أحداث المباراة على قنوات بي ان سبورت 3 الناقل الحصري للمباراة عبر البث الحي المشفر بتعليق عصام الشوالي .