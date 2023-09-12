مدبولي: نتوسع في إنشاء مزارع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إنَّه يتم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية التي تندرج ضمن مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشميسية في بنبان.

إنشاء مزارع توليد الطاقة الكهربائية

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته أثناء افتتاح فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونقلتها قناة "إكسترا نيوز، أنَّه يتمّ التوسع في إنشاء مزارع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بخليج السويس، أما عن مشروعات النقل المستدام مثل التوسع في شبكات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي.

نشاء محطات تحلية مياه البحر

وتابع رئيس الوزراء: “تمّ إنشاء محطات تحلية مياه البحر فضلًا عن الإدارة المتكاملة للمخلفات مثل مصانع تدوير المخلفات وتحويلها لطاقة”.