رئيس الوزراء يعلن إطلاق منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن بدء فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن “مدبولي” خلال كلمته في بدء فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي.

بوابة إلكترونية لرواد الأعمال والمطورين

وأوضح أن المنصة ستكون بمثابة بوابة إلكترونية لرواد الأعمال والمطورين والمستثمرين والمؤسسات الداعمة، إضافة إلى توفير دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية وملفات التعريف بالفرص الاستثمارية فى إدارة النفايات والسياحة البيئية والصناعات القائمة على أساس حيوي والزراعة وإنتاج الغذاء.

منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر

وأكد “مدبولي” أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر إحدى أهم ثمار “كوب 27”، مشددًا على أن التحول لـ الأخضر يعتبر من أهم أهداف الدولة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه سيتم عقد جلسات قطاعية لرفع الوعي بالفرص الواعدة لشباب الخريجين ورواد الأعمال في مجال تغير المناخ.

يذكر أن المنتدى يهدف إلى عرض حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص في عدة مجالات، منها الطاقة المستدامة، وتدوير المخلفات، والسياحة البيئية، والاقتصاد القائم على أساس حيوي، والزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، وأيضا التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وعرض الرؤى والمقترحات في سبيل نمو الاستثمار البيئي.