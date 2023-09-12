جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

ترصد لكم بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر سبتمبر الجاري، حيث تقام عدة مواجهات قوية ومرتقبة في إطار دولي نرصدها لكم في السطور التالية:

مصر ضد تونس ..

يستعد منتخب مصر لخوض مباراة ودية ضد منتخب تونس في تمام الساعة الثامنة مساءً اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في إطار تحضيرات الفراعنة خلال فترة التوقف الدولية الحالية .

السعودية ضد كوريا الجنوبية ..

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهة قوية ضد كوريا الجنوبية مساء اليوم على ملعب سانت جيمس بارك، في إطار تحضيرات النمور خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC السعودية الرياضية الحاصلة على حقوق بث اللقاء.

تصفيات يورو 2024 :

بلجيكا ضد إستونيا .. الساعة 9:30 مساءً

السويد ضد النمسا .. الساعة 9:30 مساءً

رومانيا ضد كوسوفو .. الساعة 9:30 مساءً

إيطاليا ضد أوكرانيا .. الساعة 9:30 مساءً

إسبانيا ضد قبرص .. الساعة 9:30 مساءً

مباريات دولية ودية :

سوريا ضد الصين .. الساعة 2:35 ظهرًا

قطر ضد روسيا .. الساعة 6:15 مساءً

إيران ضد أنجولا .. الساعة 6:30 مساءً

الإمارات ضد كوستاريكا .. الساعة 7:00 مساءً

المغرب ضد بوركينا فاسو .. الساعة 9:30 مساءً

إنجلترا ضد إسكوتلندا .. الساعة 9:45 مساءً

ألمانيا ضد فرنسا .. الساعة 10:00 مساءً

الجزائر ضد السنغال .. الساعة 10:00 مساءً

ساحل العاج ضد مالي .. الساعة 10:00 مساءً