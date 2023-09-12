الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعواصف جديدة (شاهد)

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن هيئة الأرصاد توقعت أن تتأثر البلاد ببقايا العاصفة دانيال، بداية من الأمس وحتى الغد الأربعاء، مؤكدة أن الأجواء ستعود لطبيعتها بداية من يوم الخميس القادم.



وقالت “غانم” خلال حوارها مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم الثلاثاء، أن العاصفة الترابية ستنتهي اليوم، متابعة: العاصفة دانيال أثرت على اليونان وغرب تركيا لمدة 3 أيام، ومن ثم تحركت إلى ليبيا.

هيئة الأرصاد الجوية

وأكدت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من الوارد أن نتعرض لعواصف جديدة، خلال الفترة القادمة، ومن الممكن أن نشهد عاصفة دانيال مرة أخرى.

مدينة البيضاء بليبيا

وأشارت إلى أن كمية الأمطار في مدينة البيضاء بليبيا وصلت إلى 414 ملي في يوم واحد، وذلك معدل كبير للغاية، ولذلك حدث تدمر كبير للمدينة.