ما حقيقة قيام المدارس ببيع الزي المدرسي بالبحيرة؟

تسود حالة من الغموض والقلق بين أولياء أمور الطلاب بالبحيرة، بعد أن ترددت العديد من الأقاويل عن قيام المدارس بالتعاقد مع أحد مصانع الملابس الجاهزة لتوريد الزي المدرسي وبيعة للطلاب، حيث أصبحت معارض الأدوات المدرسية بمدن المحافظة، خاوية من المواطنين، بعد أن عزف أولياء الأمور عن شراء الذي المدرسي لأبنائهم، إنتظارا لما ستسفر عنة الأيام القادمة، من قيام المدارس ببيع الزي المدرسي للطلاب ، وهو مايحدث لأول مرة .

إلتقت (الوفد) بعدد من أولياء الأمور ، لمعرفة ارائهم حول أهمية معارض الأدوات المدرسية، وما تقدمة من تخفيضات حقيقية .

في البداية قال إبراهيم سلامة _ موظف_ في مثل تلك الأيام من كل عام وقبل بدء العام الدراسي ، أقوم بجولة علي معارض الأدوات المدرسية ، للوصول إلي الأعلي جودة والأرخص سعرا، لكن هذا العام سوف أنتظر حتي الأيام الأخيرة بعد أن ترددت العديد من الأقاويل عن قيام العديد من المدارس بالتعاقد مع أحد مصانع الملابس الجاهزة ،لتوريد الزي المدرسي إلي مخازن المدارس ثم بيعة للطلاب .

ويتساءل خميس سعيد _ عامل_ لماذا تلتزم المدارس الغموض حول ماتردد علي قيامها ببيع الزي المدرسي للطلاب؟.. ويضيف قائلا :"إذا لم تعجبنا جودة الزي المدرسي، أو المبالغة في الأسعار.. هل يمكننا الشراء من المعارض المدرسية بعيدا عن المدارس؟

وتقول حنان سعد _ ربة منزل _ رغم أنة لم يتبقي سوي أقل من اسبوعين علي بدء العام الدراسي الجديد ، إلا أننا لا نعرف عن الزي الجديد لأبنائي خلال العام الدراسي ، سواء جودة الخامات ، أو اللون وهل الأسعار مناسبة لنا أم لا؟ وتطالب لمدارس بسرعة إعلان عن تفاصيل الزي الجديد .

ويتساءل مصطفي سعد _موظف _ عن الأسباب الحقيقية لما تردد عن تعاقد الإدارات التعليمية مع مصنع ملابس لتوريد الزي المدرسي ، وماهي الفائدة من ذلك ،ومن الذي يحدد الأسعار ويختار الخامات والألوان المناسبة ؟ ومن الذي يبيع المنتج ؟هل المعلمين ام الإدار يين ؟ومن يتحمل أي عجز في إيراد البيع ؟بالإضافة إلي سؤال هام ماهو مصير البواقي من الزي المدرسي ؟هل يتم إجبار التلاميذ علي شراء البواقي ؟ ام يتم وضعها في المخازن حتي تتعرض إلي التلف ؟وبالتالي خسائر فادحة