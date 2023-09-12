ارتفاع أسعار الطيور في أسواق البحيرة

شهدت أسواق الطيور في قري ومدن محافظة البحيرة، في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار، بلغ من جنيهين إلي ثلاثة جنيهات للكيلو ،حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 66 إلى 69 جنيهًا للكيلو.

وتراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع ما بين 96 إلى 98 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي ما بين 120 إلى 122 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البط مولر ما بين 85 إلي 88 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني) ما بين 110 و120 جنيهًا، وبلغت أسعار صدور الدواجن بالعظم 120 جنيهًا للكيلو، وأسعار الدبوس 140 جنيهًا للكيلو، وبلغت أسعار قوانص، وهيكل كامل 60 جنيهًا للكيلو، وبلغت أسعار البانيه 150جنيهًا للكيلو، وشاورما 150جنيهًا للكيلو، كبد صافي 92 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الأرانب ما بين 60 و70 جنيهًا للكيلو.