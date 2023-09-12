الكيلو بـ320 جنيهًا.. تعرف على أسعار اللحوم في أسواق البحيرة

حرصت “بوابة الوفد” على متابعة الأسواق ورصد حركة البيع والشراء، والاطلاع على أسعار السلع اللحوم البلدية والمجمدة بقرى ومدن محافظة البحيرة صباح اليوم الثلاثاء، والتي شهدت ثبات في الأسعار، حيث تراوحت أسعار اللحوم البلدية ما بين 280 جنيهًا إلى 320 جنيهًا للكيلو، حسب نسبة الدهون الموجودة في اللحوم وعمر الماشية.

وتراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع ما بين 175 إلي 210 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة ما بين 160 إلى 200 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة ما بين 145 إلى 175 جنيهًا للكيلو.

يأتي ثبات أسعار اللحوم البلدية بأسواق البحيرة، إلى استقرار أسعار الأعلاف، بعد استيراد كميات كبيرة منها من الأسواق الخارجية، وهو الأمر الذي أدي إلى استقرار الأسعار الذي تشهده أسواق اللحوم.