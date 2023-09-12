قوافل حياة كريمة الطبية تصل مدينة حلايب بالبحر الأحمر

تبدأ اليوم الثلاثاء قوافل حياة كريمة العلاجية لشهر سبتمبر بالبحر الأحمر، رابع محطاتها بمدينة حلايب بمدينة جنوب محافظة البحر الأحمر، لمدة يومين اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء 12 و13 سبتمبر، ومنها إلى مدينة حلايب يومى 12 و13 سبتمبر، ثم الى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب، وتستقر فيها لإجراء الكشف الطبى على الأهالى فيها يومين 14 و15 سبتمبر.

وتستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها يومين 16 و17 سبتمبر بالكشف الطبى على أهالى منطقة أبرق ومرسى حميرة التابعتين لإدارة الشلاتين الصحية، ثم تنتقل إلى مدينة مرسى علم بمركز صحة الأسرة هناك يومين 18 و19 سبتمبر.

وتستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها يومين 16 و17 سبتمبر بالكشف الطبى على أهالى منطقة أبرق ومرسى حميرة التابعتين لإدارة الشلاتين الصحية، وتنتقل إلى مدينة مرسى علم بمركز صحة الأسرة هناك يومين 18 و19 سبتمبر.

وتنتهي القوافل العلاجية من أعمالها فى قرية أم الحويطات بسفاجا بإجراء الكشف الطبى على الأهالى يومي 20 و21 سبتمبر

وتشمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة إجراء الكشف الطبي وصرف العلاج، وكذلك عمل الأشعة والتحاليل مجانًا، والتحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر وتضم تخصصات باطنة وجراحة ونساء وتوليد، وأطفال وأسنان وتنظيم الأسرة.



وكانت القوافل العلاجية لشهر سبتمبر قد بدأت يوم الأربعاء 6 سبتمبر بمحافظة البحر الأحمر أولى محطاتها بوحدة الأمل الصحية التابعة لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، واستغرقت فيها يومين.

وأكد رئيس المدينة بأن جميع الخدمات الطبية المقدمة بالمجان، وكذا صرف العلاج المجانى لمواطنى المدينة.

مشيرًا إلى أنه تم توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج المجانى لعدد 540 حالة بمختلف التخصصات الطبية وكذا تم تقديم الخدمات الطبية فى التخصصات (120 باطنة – 23 سكر وضغط – 15 نسا – 10 تنظيم أسرة).

وانتقلت إلى قرية الحمراوين شمال مدينة القصير حيث قضت هناك يومى 8 و9 سبتمبر



وأكد اللواء إيهاب مكاوي رئيس مدينة القصير، بضرورة توفير الإمكانيات اللازمة للقوافل الطبية بالمدينة.

وقامت الوحدة المحلية لمدينة القصير، بمتابعة أعمال القافلة الطبية، التى نظمتها مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر بقرية الحمراوين شمال القصير، على مدار يومين، تم خلالها إجراء الكشف الطبي على ١٥٤ مواطنًا.

ومن قرية الحمراوين بالقصير إلى قرية المستعمرة بمدينة القصير وقضت هناك يومى 10 و11 سبتمبر

ويأتي ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

جدير بالذكر أن القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة كانت قد وقعت الكشف الطبي على 1310 مواطنين خلال شهر أغسطس بقرى البحر الأحمر.