جامعة سوهاج تشارك في القافله الطبية بمنطقه زرايب 15 مايو بحلوان

شاركت جامعة سوهاج، في القافلة الطبية التي نظمتها جامعة حلوان ضمن فعاليات اسبوع شباب الجامعات المصريه الثالث عشر، والتي انطلقت لمنطقه زرايب 15 مايو بحلوان.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص علي مشاركة طلابها في مثل تلك الفعاليات التي تغرس بداخلهم روح الانتماء وتحثهم علي تحمل المسؤولية ومد يد العون ومساعدة الاخرين.

وأضاف النعماني، أن الجامعة قد ساهمت في شراء الأدوية الطبية والعلاجية لتوزيعها مجاناً علي المواطنين المترددين علي القافلة الطبية التي اقيمت داخل المركز الطبي للزهور التابع لمنطقة الزرايب.

وأوضح الدكتور محمد كمال رئيس بعثة اسبوع شباب الجامعات انه شارك في تنفيذ فعاليات تلك القافله كلاً من الطالب محمود محمد السيد بكلية الطب البشرى، والطالب إسلام العارف بكلية التمريض وذلك تحت اشراف صبري ابراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية و اسماء عمر محمد مدير اداره النشاط الاجتماعي والرحلات.