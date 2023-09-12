لنشاط الرياح.. إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر

قررت سلطة الطيران المدني، إلغاء الإقلاع لرحلات البالون الطائر بغرب الأقصر؛ نتيجة لنشاط الرياح، وتقلبات الطقس التي شهدتها المحافظة خلال فترة الصباح؛ تجنبًا لانحراف البالون عن مساره بسبب سرعة الرياح، ولحماية السائحين، والمصريين من عشاق رحلات البالون الطائر.

ويبلغ عدد الشركات السياحية التي تُسير رحلات البالون الطائر من أرض مطار البالون بغرب المدينة، نحو 19 شركة، حيث يحلق البالون في سماء الأقصر بارتفاع يصل إلى 1500 قدم عن الأرض، في رحلة تستغرق حوالي 45 دقيقة في السماء، يستمتع خلالها الركاب برؤية الآثار والمناظر الطبيعية الخلابة التي تضمها مدينة المئة باب.

يشار إلى أن حالة الطقس تشهد تقلبات جوية، بعد دخول العاصفة دانيال أقصى غرب البلاد، وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض طفيف في درجات الحرارة، على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، على شمال البلاد، بالإضافة إلى نشاط للرياح على بعض المناطق.

