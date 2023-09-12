منطقة سوهاج الأزهرية تجري امتحانات القبول للطلاب المحولين من التربية والتعليم

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، عن البدء في إجراء امتحانات القبول للطلاب المحولين من التربية والتعليم إلى الأزهر الشريف.

وأوضح الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أن امتحانات القبول تشمل طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، مضيفًا أن أماكن عقد الامتحانات تم اختيارها بمعرفة الإدارات الأزهرية بالمراكز تيسيرًا على الطلاب.

وأكد رئيس المنطقة، مراعاة عدم حدوث أى مظاهر للزحام من خلال تخصيص أيام معينة للصفوف، مع إتاحة يوم للمتخلفين عن الحضور في ختام الامتحانات.

من ناحيته، أشار الدكتور على قدري، مدير إدارة الامتحانات وشؤون الطلاب أن الامتحانات تبدأ من اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٩/١١م وحتى الخميس ٢٠٢٣/٩/١٤ م.

وصرح الدكتور بهاء قدري، وكيل إدارة سوهاج الأزهرية، أن المواد التى تشملها الامتحانات بالمرحلة الابتدائية هي القرآن الكريم للمحولين للمعاهد العادية إضافة للغة الإنجليزية للمحولين للمعاهد النموذجية؛ بينما تعقد الاختبارات للمرحلة الإعدادية في القرآن الكريم والمواد العربية والشرعية للمحولين للمعاهد العادية إضافة للغة الإنجليزية للمحولين إلى المعاهد النموذجية.