وفاة طفل إثر سقوطه من أعلى سلم الطابق الثالث بمنزلهم بدار السلام

استقبل مستشفى دار السلام المركزي طفل في الثالثة من عمره يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج مصابًا بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ سقط من أعلى سلم الطابق الثالث أثناء لهوه بمنزلهم وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول الطفل "مبدي . ط . م . ع" 3 سنوات ومقيم دائرة المركز مصاباً بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمه إدعاء سقوط من علو .





بالإنتقال والفحص وسؤال والده "طه . م . ع . ا" 30 سنة عامل ومقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء لهو نجله أعلى سلم المنزل بالطابق الثالث إنزلقت قدمه وسقط أرضاً مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته ونفي الشبهة الجنائية .





بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .