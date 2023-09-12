خلافات أسرية.. وفاة ربة منزل في مشاجرة على يد والدها بسوهاج

شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين ربة منزل وشقيقها طرف أول ووالدها وزوجته طرف ثان بسبب خلافات أسرية نتج عنها إصابة ربة منزل في العقد الثالث من العمر بجروح طعنية متفرقة بالجسم على يد والدها وجرى نقلها لمستشفى برديس المركزي بدائرة مركز البلينا وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة وتم ضبط طرفي المشاجرة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود مشاجرة ومتوفاة بناحية دائرة المركز .

وانتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "منى . ا . ع . ا" 30 سنة ربة منزل مصابة بجرحين طعنيين بالظهر وجرح قطعي بالأنف وتم نقلها لمستشفى برديس المركزي وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة شقيقها "عطيتو . ا . ع . ا" 31 عامل .



وطرف ثان والد الطرف الأول "أحمد . ع . ا . ح" 60 سنة مزارع وزوجة والدهما "ثنية . ع . م . م" 36 سنة ربه منزل الطرفان يقيمان بذات الناحية .

و تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني الآداه المستخدمة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهم على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأولى من الطرف الأول التي أودت بحياتها بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته علي أثر مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات أسرية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .